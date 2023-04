Pordenone, 27enne arrestato: aveva la cocaina nei calzini.

Trovato con la cocaina nascosta nei calzini, in manette 27enne di Pordenone. E’ successo nella serata del 13 aprile scorso, in via Piave, durante il controllo di un’auto. A bordo della quale vi era come passeggero proprio il 27enne. Intuite le intenzioni degli agenti di approfondire il controllo, il giovane li spintonava tentando la fuga ma veniva raggiunto e bloccato in via Zara.

Sottoposto a perquisizione, all’interno di un calzino gli sono stati trovati 0,92 grammi di cocaina, possesso in ordine al quale veniva segnalato. A quel punto, in flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, gli agenti procedevano all’arresto del 27enne, già gravato da precedenti condanne.

Al termine delle incombenze di rito l’arrestato, trascorreva la notte nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del procedimento di convalida. Nella giornata del 14 aprile il giudizio per direttissima, all’esito della quale il giudice, ritenendo sussistenti i presupposti di legge, convalidava l’arresto e disponeva l’immediata liberazione del giovane.