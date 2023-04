Recruiting day in Friuli, 9 imprese cercano 120 nuovi addetti: come candidarsi

Ricerca di lavoro in Friuli.

Ricerca di lavoro in Friuli, arriva il recruiting day. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’agenzia per il lavoro Randstad Italia organizzano infatti una giornata di reclutamento per selezionare candidati da inserire in 9 aziende attive sul territorio friulano.

Le imprese cercano personale per 120 posti di lavoro. Le persone interessate a candidarsi devono inviare il proprio curriculum entro lunedì 1 maggio 2023 mediante i link “mi candido” dopo aver scelto l’azienda di interesse (nel caso di più aziende di interesse, la candidatura va ripetuta).

Alfrus S.r.L. (Coseano, UD) è un’azienda che si occupa della lavorazione delle mandorle di qualità grazie ad un’accurata selezione della materia prima e a una struttura organizzativa e produttiva efficiente. CERCA: manutentori elettromeccanici senior e junior; operai di produzione per i reparti di lavorazione/pelatura mandorle.

Aussafer Due S.r.L. (S. Giorgio di Nogaro, UD) è un’azienda leader nel servizio di taglio laser di precisione delle lamiere, punto di riferimento nel mercato nazionale e internazionale. CERCA: addetti laser/punzonatrici; addetti pressopiegatrici; impiegati tecnici e commerciali.

Cooperativa Edile Appennino (sede di Pasian di Prato, UD) è un’impresa di costruzioni generali, attiva sul territorio italiano e internazionale da quarant’anni. CERCA: escavatoristi/addetti scavi; manovali-autisti; muratori; saldatori edili; tecnici di cantiere senior e junior.

Fibre Net S.p.A. (Pavia di Udine, UD) sviluppa prodotti e sistemi certificati in materiali composti fibrorinforzati che trovano utilizzo in più di 30 Paesi in vari ambiti, dall’edilizia all’industriale. CERCA: operai di produzione; disegnatori progettisti; tecnici commerciali e back office Italia ed estero; manutentori elettrici.

Geo.coil S.r.L. (Artegna, UD) fabbrica macchinari per il condizionamento e la refrigerazione dell’aria e accessori affini. CERCA: tecnici informatici junior, addetti al controllo qualità junior; addetti alla punzonatrice/combinata laser; pressopiegatori; operai generici addetti all’assemblaggio; saldatori a MIG-MAG e/o TIG; addetti all’imballaggio dei prodotti finiti.

Officine Tecnosider S.r.L. (S. Giorgio di Nogaro, UD) è un’azienda all’avanguardia nel settore siderurgico per quanto riguarda l’impiantistica, la capacità produttiva, la versatilità, la qualità e il servizio. CERCA: addetti alla movimentazione del prodotto finito; gruisti carropontisti; addetti linea di laminazione; addetti ossitaglio/plasma finitura prodotto finito; addetti controllo qualità; manutentori elettrici.

PMP PRO-MEC S.p.A. (Coseano, UD) opera a livello globale per la progettazione e realizzazione di trasmissioni meccaniche, idrauliche ed elettriche per macchine nel settore delle costruzioni, della movimentazione di materiale e dell’agricolo-forestale. CERCA: tecnici di produzione; tecnici del controllo qualità; buying assistant; data analyst supervisor; sviluppatori senior web app full-stack; sviluppatori senior Android/iOS.

Ramo S.r.L. (Povoletto, UD) rappresenta un punto di riferimento nel settore della componentistica per l’arredamento e l’industria, in particolare nella produzione di stampi, stampaggio metalli a freddo, laser, maniglie e sistemi di fissaggio. CERCA: operai addetti alle presse; operai addetti al laser.

Snaidero Rino S.p.A. (Majano, UD) da 75 anni è azienda made in Italy d’eccellenza che produce mobili e cucine esportate in tutto il mondo. CERCA: analisti programmatori, tecnici progettazione cucine; capi reparto; falegnami; operai specializzati (per utilizzo macchine CNC; verniciatori a spruzzo; verniciatori su impianto).