Un funerale a Tavagnacco ha creato polemica.

Gimkane, potenti sgasate e ripetuti colpi di clacson: nervi saltati per un imbottigliamento nel traffico? No, stavolta si tratta di un funerale celebrato a Tavagnacco che ha destato numerose polemiche in paese.

Quei comportamenti, che molti hanno trovato sopra le righe, sono infatti stati compiuti davanti alla chiesa dove si teneva la cerimonia, a mo’ di ultimo saluto per la persone cara scomparsa. Un “rituale” che diversi cittadini hanno ritenuto non consono e non rispettoso delle regole.