L’uomo aveva appena truffato un’anziana ed è stato bloccato dai carabinieri.

Aveva appena truffato un’anziana facendosi consegnare 2mila euro, ma i carabinieri l’hanno bloccato durante un controllo. Nei giorni scorsi, una pattuglia del Nucleo Investigativo ha notato una persona aggirarsi in maniera sospetta nei presso di piazza Libertà. I militari procedevano al controllo del soggetto che, provenendo da fuori regione, non riusciva a fornire motivazioni plausibili su cosa facesse a Trieste. Nel frattempo venivano contattate le centrali operative dei Carabinieri e della Questura per conoscere se, nel mentre, vi erano state segnalazioni per truffe o tentate truffe.

Proprio la Centrale della Questura segnalava di aver ricevuto, pochi istanti prima, la denuncia di una truffa avvenuta a Roiano ai danni di una donna 95enne che, credendo al racconto di un sedicente avvocato che l’aveva contattata al telefono palesando gravi conseguenze penali per un parente coinvolto in un incidente stradale, aveva consegnato al suo dipendente, immediatamente inviato sul posto, un ammontare di circa 2.000 euro tra contante e monili in oro. I militari procedevano quindi ad un controllo più accurato del soggetto rinvenendo addosso allo stesso quanto sottratto all’anziana donna. L’uomo, un italiano 45enne, d’intesa con il Sostituto Procuratore dottor Tripani della Procura della Repubblica è stato quindi tratto in arresto e condotto al Coroneo.