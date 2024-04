La truffa del finto avvocato ha colpito un’anziana di Buja.

Ennesima truffa ai danni degli anziani in Friuli. Il modus operandi, purtroppo, è ormai consolidato e tristemente ricorrente: Un finto avvocato che chiama raccontando in un fantomatico incidente causato da un parente. Questa volta è toccato a un’ottantacinquenne di Buja cadere nella rete dei truffatori senza scrupoli, nella tarda mattinata di venerdì 26 aprile.

La donna ha ricevuto una chiamata da parte di un sedicente avvocato che ha fatto credere all’anziana che la figlia fosse coinvolta in un grave incidente stradale, nel quale risultavano ferite diverse persone. A questo punto il finto avvocato le ha detto che per aiutare la figlia serviva una cospicua somma di denaro o dei gioielli.

Poco dopo un uomo ha bussato alla porta dell’anziana facendosi consegnare diversi gioielli e monili in oro, il cui valore ancora è da quantificare. Una volta ottenuti i gioielli, il truffatore si è dileguato. Solo in seguito, quando la signora è riuscita a contattare la figlia e ha scoperto che non era stata coinvolta in alcun incidente, è emersa la crudele verità. L’anziana e la figlia si sono rivolte alle autorità competenti, presentando denuncia presso i carabinieri della stazione di Buja. Sono quindi in corso le indagini per risalire al responsabile.