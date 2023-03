Paga 9mila euro per un trattore, ma l’annuncio è una truffa

La truffa in Friuli.

Voleva acquistare un trattore e aveva versato un cospicuo acconto, ma l’annuncio si è rivelato una truffa. Il compratore ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Osoppo.

Secondo la ricostruzione l’uomo aveva visto un annuncio per un trattore su un noto sito online e ha contattato il venditore. I due si erano messi d’accordo per un acconto, circa 9mila euro versati tramite bonifico. Ricevuti i soldi il venditore, che si era spacciato anche per un carabiniere, si è reso irreperibile.