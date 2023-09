Domenica 3 ultimo giorno per il Medioevo a Valvasone.

Prosegue anche domani, domenica 3, il weekend medioevale di Valvasone. Quest’anno, giunto alla sua 31a edizione, il Medioevo a Valvasone trasporterà i visitatori in un altro tempo, e si colorerà del tema “Dominus Domina”, svelando due storie che si intrecciano e che coinvolgeranno direttamente il pubblico.

Il programma di domenica.

Per domani, domenica 3 settembre, il programma prevede una giornata ricca. Si inizia dalle 10 in piazza Duomo con attività varie. Giochi e insegnamenti per i più piccoli si susseguiranno dalle 10.30, mentre dalle 11 le vie del borgo si animeranno con esibizioni d’arte e bancarelle. Nel pomeriggio, dopo l’avventura medievale per i più giovani e altri giochi, il Brolo sarà teatro di dimostrazioni d’arte bellica alle 15.30. Il Conte e i suoi cortigiani sfileranno per le vie del borgo alle 17, e la Giostra Medievale tornerà a incantare al Brolo alle 18. La serata culminerà con degustazioni, un’ultima rappresentazione dello spettacolo in Piazza Duomo alle 20.30 e la cerimonia di abbassamento della bandiera alle 21.30.

Durante tutto l’evento, Valvasone offrirà un’immersione nel passato: l’avventura medievale, la scoperta di antichi mestieri, sessioni di tiro con l’arco, animali domestici dell’epoca, spettacoli di falconeria, giochi tradizionali e la possibilità di gustare piatti tipici nelle taverne e portare a casa ricordi tematici dai negozi.