Tre friulane vanno alle prefinali nazionali di Miss Universe Italy

Federica, Martina e Vanessa alle prefinali di Miss Universe Italy.

Federica, Martina e Vanessa prefinaliste nazionali per Miss Universe Italy. L’esclusivo ristorante Open del Golf Club di Udine ha ospitato la finale regionale di Miss Universe Friuli Venezia Giulia in una cornice suggestiva circondata dalle colline friulane che ha fatto da sfondo alle partecipanti che si contendevano i 3 passaporti per la Finale Nazionale.

L’evento è stato curato dall’ Agenzia Mecforyou. Le concorrenti hanno sfilato in abito elegante e in costume da bagno. Le finaliste regionali hanno avuto modo di farsi conoscere dalla giuria con una intervista e un breve video. La serata è proseguita con la sfilata di moda proposta da AMD collections

Protagonisti all’evento anche i maestri della scuola NewLife Academy di Pagnacco con diverse esibizioni di ballo. Tra le finaliste friulane solo 3 hanno visto incoronarsi il sogno della finale nazionale: Martina 21 anni di Pagnacco, Federica 18 anni di Tricesimo e Vanessa 23 anni di Udine.

Le 3 finaliste parteciperanno alla fase nazionale del concorso che si svolgerà a Canosa in Puglia dal 2 al 8 ottobre, e dove una delle 3 avrà l’onore di rappresentare la nostra regione e competere per il titolo di muit, mentre la finale internazionale si svolgerà il 18 novembre a El Salvador.