Il giovane aveva distrutto la statua dei donatori di sangue a San Quirino.

Aveva distrutto la statua dedicata ai donatori di sangue a San Quirino, sradicandola dalla sede e abbandonandola a bordo strada. Tutto è accaduto nella notte tra il 14 e il 15 ottobre scorsi, quando il giovane 23enne, in preda all’alcool, ha sradicato la statua dal suo supporto originario di fronte al municipio del paese e l’ha abbandonata a bordo strada in via Molino.

Le indagini avviate dalle forze dell’ordine, grazie alla collaborazione tra l’aliquota operativa della compagnia di Sacile, la stazione dei Carabinieri di Aviano e la polizia locale di San Quirino, hanno portato all’individuazione del giovane responsabile.

Il giovane è stato individuato e denunciato alla Procura di Pordenone per il reato di danneggiamento. Nel frattempo, ha espresso profondo dispiacere per il suo comportamento e ha cercato di riparare proponendo di risarcire i danni subiti dalla statua e scusandosi con la comunità locale.