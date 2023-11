Il tour Citroën Drive all Electric a Udine.

Un weekend in Piazza Primo Maggio di Udine dedicato ai cittadini, con l’obiettivo di far conoscere e far provare l’auto elettrica facendo toccare con mano cosa significa andare verso la transizione energetica.

Durante l’incontro formativo del tour “Citroën Drive all Electric” – che sceglie Udine per la prima delle 10 tappe italiane, proponendo un’esperienza di guida esclusiva dedicata alla mobilità sostenibile – è intervenuto l’Assessore alla Viabilità Ivano Marchiol alla presenza del Responsabile Marketing della concessionaria Bliz Alessandro Cervone.

“Ringrazio l’amministrazione di Udine per aver colto questo progetto che promuove e favorisce un modello di mobilità sostenibile, facendo scoprire i vantaggi delle auto a zero emissioni e sensibilizzando i cittadini sui temi della sostenibilità ambientale attraverso la concretezza, salendo a bordo di veicoli 100% elettrici. La risposta del primo giorno è stata molto positiva, sono stati effettuati settanta Test Drive tra la Nuova EC4 e l’AMI, vetture 100% elettriche, quindi la voglia di essere eco-sostenibili in città, è forte. La stessa maison Citroën, anche con il nuovo lancio di prodotto della EC3 elettrica, ha deciso di posizionarsi con un prezzo low cost rendendo pertanto davvero accessibile la transizione. Essere in Piazza Primo Maggio, vicino alle colonnine elettriche, rappresenta anche l’impegno delle istituzioni locali nella promozione della mobilità sostenibile e nella ricerca di soluzioni innovative per il futuro di questa splendida città.” – afferma Alessandro Cervone, Responsabile Marketing della concessionaria BLIZ.

“La mobilità di ognuno di noi, anche in città, riguarda un paniere di mezzi e soluzioni, dalla bicicletta al mezzo pubblico, in base alle necessità del momento, ma la verità è che oggi parlare di automobili significa parlare di auto elettriche. Infrastrutturalmente stiamo andando in questa direzione, infatti la partecipata SSM ha previsto sul piano di investimenti a breve termine, un’area in città, con le postazioni di ricarica veloce per le auto. Vedere all’evento la presenza di molti giovani, ci dà anche una maggiore responsabilità nello spiegare i nuovi mezzi, ma anche facendo vedere come devo essere utilizzati. Questa occasione di conoscenza della mobilità sostenibile, con la prova su strada, è sicuramente in linea con l’impegno nel promuovere un futuro sostenibile.” – afferma Ivano Marchiol – Assessore alla Viabilità del comune di Udine.