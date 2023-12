Minacce e danni alla farmacia di Udine.

Minacce e danneggiamenti alla Farmacia Pelizzo in via Cividale a Udine, quando sabato mattina due individui stranieri si sono presentati chiedendo un farmaco senza la necessaria ricetta medica.

Il personale della farmacia ha rifiutato la richiesta dei clienti, in conformità con le normative vigenti sulla prescrizione dei farmaci, scatenando la furia dei due. Secondo quanto riferito da testimoni oculari, uno dei clienti ha iniziato a inveire e minacciare il personale, ignorando le spiegazioni fornite in merito alle regole sulla vendita dei medicinali. La situazione è rapidamente sfuggita di mano quando uno dei due ha addirittura tentato di gettarsi a terra nel tentativo di costringere la farmacia a cedere alle sue richieste. L’alterco è proseguito con urla, insulti e minacce, culminando con danneggiamenti all’interno della farmacia stessa.

Poco prima di questo incidente, i due individui avevano già seminato scompiglio in un supermercato nelle vicinanze. Gli agenti delle Volanti della Questura di Udine sono stati chiamati per sedare la situazione. All’arrivo della polizia, i due individui hanno opposto resistenza, insultato gli agenti e continuato a provocare danni alla farmacia. La polizia è riuscita a riportare la calma, identificando i due individui e conducendoli negli uffici della Questura per sottoporli a tutti gli accertamenti necessari.