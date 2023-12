Addio a Mara Mainardis, maestra e consigliera comunale

Mara Mainardis è scomparsa a 63 anni.

La comunità di Amaro è avvolta nella tristezza e nel cordoglio per la perdita della stimata maestra e consigliera comunale Mara Mainardis, scomparsa venerdì 8 dicembre all’età di 63 anni all’ospedale di Tolmezzo. La sua lotta contro una malattia scoperta nel 2020 ha rappresentato un esempio di forza e coraggio, lasciando un vuoto profondo tra coloro che l’hanno conosciuta e amata.

Chi l’ha conosciuta la ricorda come una figura straordinaria, colma di entusiasmo, interessi e generosità. Nonostante la malattia, ha mantenuto intatta la sua positività, affrontando gli ostacoli con una forza esemplare. Estroversa, sempre sorridente, impegnata in modo instancabile nel sociale.

Per quasi tutta la sua carriera, Mara ha dedicato la sua passione all’insegnamento, contribuendo alla formazione di intere generazioni di bambini presso la scuola dell’infanzia di Enemonzo, fino al suo meritato pensionamento nel 2019. Mara Mainardis si è distinta anche attraverso il suo impegno in varie attività sociali. Operava attivamente presso la biblioteca comunale ad Amaro, organizzando giornate di letture per i bambini delle scuole locali. Membro della Pro Loco, segretaria dei donatori di sangue di Amaro e consigliera comunale dal 2009, Mara ha sempre dimostrato un amore profondo per la sua comunità e una disponibilità senza limiti per iniziative e progetti.

Il suo impegno sociale non si limitava ad Amaro; con l’associazione “Cuore di maglia”, Mara creava berrettini di lana per i neonati prematuri della Neonatologia di Udine. Collaborava con l’organizzazione Friuli Mandi Nepal Namastè, partecipava a Telethon e seguiva con fervore la squadra di basket dell’Apu Udine settore D, sia nelle partite casalinghe che in trasferta. Frequentava l’Università della Terza Età di Gemona, partecipando a corsi di macramè e tessitura, condividendo la sua passione per la manualità con chi le stava intorno. Amava anche la fotografia, arricchendo la sua vita con una varietà di interessi. I funerali di Mara Mainardis si terranno lunedì 11 dicembre alle 15 presso la Chiesa di Amaro, dove amici, familiari e la comunità tutta potranno dare l’ultimo saluto a questa straordinaria donna.