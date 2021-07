Per Fedriga giudizio positivo per il Fvg.

“La leale e proficua collaborazione tra la Regione e la Corte dei conti, nel rispetto dei ruoli, è fondamentale per confermare il corretto operato dell’amministrazione e favorisce lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia. Quanto avviene nella nostra regione può quindi essere un esempio a livello italiano anche in vista della sfida che aspetta l’intero Paese grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza“.

Lo ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2020 da parte della Sezione regionale della Corte dei Conti, la quale ha espresso un “giudizio sostanzialmente positivo” ha commentato il governatore sotto il profilo della sostenibilità dei bilanci dell’ente anche in vista della fase di ripresa dall’emergenza pandemica.

I sostegni della Regione durante la crisi.

Fedriga ha spiegato che “la pandemia ha messo a dura prova la tenuta del sistema sociale in tutto il mondo. In Friuli Venezia Giulia l’amministrazione ha supportato, oltre al Servizio sanitario regionale, le attività economiche. I contraccolpi sono stati molto forti, come prova la contrazione del Pil del 9%, ma il tessuto produttivo ha dimostrato una grande resilienza e ha retto, facendo registrare nel 2020 un seppur contenuto aumento dell’occupazione”.

L’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, presente al Giudizio, ha espresso “soddisfazione per il giudizio di oggi, che è un riconoscimento al lavoro di grande attenzione che abbiamo serbato per l’ottimizzazione della spesa. È un passo importante di un percorso che ci apre alle sfide del Pnrr e della programmazione Eu con maggiore consapevolezza e ottimismo”.

(Visited 307 times, 17 visits today)