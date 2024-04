Da Stoccolma al Friuli: le svedesi dello sci ancora sullo Zoncolan

Dalla Svezia al Friuli Venezia Giulia: la campionessa olimpica di slalom gigante Sara Hector, assieme al suo team, è tornata nuovamente in regione per un camp di quattro giorni in cui testare i materiali e affinare la tecnica in slalom e gigante. A ospitare la squadra fino a domani il comprensorio sciistico di Ravascletto-Zoncolan, scelta come sede degli allenamenti della Nazionale in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Dopo la presentazione a Stoccolma dell’accordo di collaborazione tra il Friuli Venezia Giulia e la Federazione svedese dello sci la scorsa settimana, la fuoriclasse scandinava con il suo team e con la compagna di squadra Lisa Nyberg (figlia dell’ex sciatore di coppa del mondo, Fredrick) hanno trascorso quasi una settimana in Carnia tra relax, buon cibo e, soprattutto, allenamenti sulla pista Tamai del monte Zoncolan. PromoTurismoFVG ha messo a disposizione il suo staff tecnico per la preparazione dei tracciati e per il trasporto con le motoslitte di atlete e tecnici del team svedese.

Sara Hector ha espresso riconoscenza nei confronti del personale di PromoTurismoFVG, che ha messo le atlete in condizioni di allenarsi nonostante le difficoltà causate dalle continue nevicate di questi giorni, mentre l’italiano Walter Girardi, allenatore della Hector, ha ribadito che la scelta dello Zoncolan e del Friuli Venezia Giulia come base dei ritiri della squadra femminile di Coppa del mondo di sci fino alle prossime olimpiadi di Milano Cortina 2026 è stata vincente.

Lo scorso 18 aprile, a Stoccolma, Sara Hector e Anna Swenn Larsson erano state ospiti della serata organizzata da PromoTurismoFVG negli spazi di Eataly, dove, a seguito di un workshop per illustrare la regione, erano state protagoniste dello showcooking in cui hanno preparato il tiramisù, il dolce tipico del Friuli Venezia Giulia.

