Inflazione e rincari, sono oltre 26mila le famiglie sovraindebitate in Fvg

Secondo i dati sono oltre 26mila le famiglie sovraindebitate in Friuli Venezia Giulia.

Sono oltre 26.000 Famiglie sovraindebitate in Friuli Venezia Giulia su un totale di circa 565mila. Di queste il 6,5 % a rischio di cadere in povertà e il 12,8% relativamente povere, con un importo medio di debito 11.850 che negli ultimi 20 anni è raddoppiato. Il 28,5% ha risorse economiche scarse mentre il 2,8% con risorse assolutamente insufficienti.

La fotografia sulla situazione nella nostra regione è stata scattata dagli sportelli SOS Debiti del Movimento Difesa del Cittadino FVG, che ha analizzato come il fenomeno del sovraindebitamento si sia aggravato nella nostra regione. C’è anche chi, per far fronte alle spese ha ceduto parte del tesoretto di famiglia in oggetti preziosi di valore per una media di 2250 euro per nucleo.

I rincari.

A pesare sono i rincari registrati nell’ultimo anno che hanno messo in difficoltà moltissimi. Secondo l’analisi del Movimento Difesa del Cittadino FVG sui dati Istat, in media, per una famiglia, il rincaro dello scorso anno è di 2220 euro: 1225 per l’abitazione, 535 per il solo carrello della spesa una situazione destinata a peggiorare soprattutto nel corso del 2023.

“Nelle indagini a campione effettuate nell’ultimo semestre – spiega il presidente dell’associazione Raimondo Gabriele Englaro, si riscontrano modifiche nelle abitudini delle famiglie: dal calo del consumo di carne e pesce del -17,5% (settori in cui si nota anche uno spostamento verso il consumo di tagli e qualità meno costosi e meno pregiati), alla riduzione del consumo di frutta e verdura (che riguarda il 13,5% dei cittadini), al ricorso sempre più assiduo a offerte, sconti, acquisti di prodotti prossimi alla scadenza (abitudine adottata dal 52,5% dei cittadini).

È la voce pane e cereali, che include pane, pasta, farina e riso, ad aver inciso maggiormente tra i molteplici rincari, con una spesa aggiuntiva di 105 euro rispetto al 2021, a fronte di un’inflazione media del 10,9%. L’Energia elettrica in testa ai rincari più gravosi per i prodotti non alimentari!”



“I dati dell’inflazione implicano che nel 2022 una coppia con 2 figli ha pagato 720 euro in più rispetto al 2021 per poter mangiare e bere – continua il segretario di Mdc Fvg Dino Durì – . Una famiglia media ha avuto una stangata per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche pari a 520 euro, cifra che sale a 635 per una coppia con 1 figlio e che arriva a 850 euro per le coppie con 3 figli”.



“Per quanto riguarda l’inflazione media nel suo complesso il +8,1% significa aver avuto nel 2022, per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita rispetto al 2021 pari a 2786 euro su base annua, di cui 1340 per abitazione, elettricità e combustibili, 435 per trasporti, 730 per il solo carrello della spesa. Per una coppia con 1 figlio, invece, la spesa aggiuntiva avuta nel 2022 è pari a 2585 euro. In media, dunque, per una famiglia il rincaro dello scorso anno è di 2250 euro, 1225 per l’abitazione, 535 per il solo carrello della spesa. Il primato spetta ancora una volta alle famiglie numerose con più di 3 figli con una mazzata rispetto al 2021 pari a 3125 euro, 1485 per l’abitazione e 875 per i beni alimentari e per la cura della casa e della persona”.