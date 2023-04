Il gruppo Zanutta rileva il Buonacquisto di Remanzacco

Le strade del Gruppo Zanutta e Buonacquisto si uniscono.

Il gruppo Zanutta di Muzzana del Turgnano ha garantito la sicurezza e la continuità del Buonacquisto. La storica insegna di Remanzacco della vendita al dettaglio degli articoli per la casa potrà continuare la propria attività.

La Zanutta ha infatti acquisito in affitto il ramo d’azienda del Buonacquisto, in vista di una possibile acquisizione futura. La nuova società attraverso cui è stata realizzata la locazione è la newco Buonacquisto Z. Nonostante la diversità dei settori, la Zanutta non ha esitato ad affrontare la sfida dell’attività storica di Remanzacco, che ha incontrato difficoltà principalmente legate agli immobili e non alla gestione del business commerciale.

Le difficoltà del Buonacquisto, che quest’anno celebra il 40esimo anniversario dalla fondazione, nascerebbero dopo la costruzione della nuova sede nel 2012. Una parte doveva essere infatti acquisita dalla catena dell’abbigliamento Vidussi, che però nel frattempo è fallita lasciando esposta la società Buonacquisto per diversi milioni di euro.