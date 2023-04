Furto a Faedis.

Furto in una casa privata di Faedis, ieri sera. I carabinieri della stazione locale sono infatti intervenuti presso un’abitazione di via Salmazza, chiamati dal proprietario 67enne.

I ladri avevano infatti forzato la serratura della porta d’ingresso e una volta entrati in casa hanno portato via i contanti, pari a 500 euro, per poi darsi alla fuga.