Incidente a Sacile.

Due persone sono state assistite dal personale medico infermieristico, nella tarda mattinata di oggi, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto a Cavolano-Schiavoi, nel territorio comunale di Sacile, lungo Strada Campagne, all’altezza dell’intersezione con Strada delle Vizze.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati per quanto di competenza i Carabinieri della Compagnia di Sacile), si sono scontati una vettura e un furgone. Nell’impatto il furgone è finito in un fossato con poca acqua a bordo strada; a bordo c’erano due persone. Una è riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo e l’altra è rimasta incastrata.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Sacile e l’elisoccorso. Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico le due persone: per una è stato disposto il trasporto all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in volo, per la cura di diversi traumi, in condizioni serie; stabile, sempre cosciente. L’altra persona ha rifiutato il trasporto (che era stato disposto in ambulanza all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone).