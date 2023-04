Dopo le elezioni, il nuovo sindaco di Faedis festeggia così

Il particolare festeggiamento del sindaco di Faedis Luca Balloch.

Festeggiamento in stile “Piazza Venezia, per il neo sindaco di Faedis Luca Balloch, che ha deciso di celebrare la vittoria alle elezioni in un modo particolare all’insegna della goliardia.

“Cittadini, armatevi e partite”, ha detto il neo sindaco con tanto di fascia tricolore indossata dall’alto di una pedana tra le risate dei presenti che hanno filmato tutta la scena. Un modo decisamente particolare per ringraziare gli elettori.

“Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento e la mia profonda gratitudine per la fiducia e la preferenza ricevuta – ha poi commentato il sindaco Balloch sui social – . I risultati delle urne sono tangibili, a Faedis c’è voglia di cambiamento e gli elettori e le elettrici lo hanno voluto dimostrare. A loro, rinnovo il mio personale ringraziamento per la fiducia che ci hanno accordato, così come ringrazio tutte e tutti i candidati che si sono spesi senza sosta a sostegno della mia candidatura“.