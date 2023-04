Un capriolo è caduto nel Ledra.

Disavventura, per fortuna a lieto fine, per un capriolo finito nel Ledra a Fagagna, che è stato salvato ieri mattina dai vigili del fuoco volontari di San Daniele del Friuli.

Il povero animale era caduto nel canale di via Chiarandis a Cicconicco e a notarlo sono state alcune persone che passavano di lì che si sono accorte che la bestiola era in difficoltà e hanno prontamente chiamato i soccorsi. Arrivati sul posto, i pompieri hanno tratto in salvo il capriolo, spaventato ma in buone condizioni, e lo hanno rimesso in libertà.