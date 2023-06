Malore dopo il giro in bici, addio a Ennio Borgna: lutto nel mondo della musica del Friuli

Ennio Borgna aveva 73 anni.

Il mondo della musica friulana è in lutto per la scomparsa di Ennio Borgna, avvenuta ieri, sabato 17 giugno. Borgna, 73 anni, era appena rientrato da un giro in bicicletta quando è stato colto da un malore a Battaglia di Fagagna.

La passione per la musica ha sempre fatto parte della vita di Borgna. Nella banda di Madrisio, Ennio stesso suonò il trombone per quindici anni, diventando uno dei musicisti più apprezzati in Friuli. Nel 1981 contribuì alla nascita della banda di Precenicco, diventandone il primo direttore. Successivamente, per dieci anni, dal 1983 al 1993, diresse la banda di Mels, e alla fine degli anni Ottanta si adoperò per rifondare la banda di Pontebba.

Negli anni Ottanta, dopo aver lavorato come meccanico e dipendente alla Rizzani e successivamente alla Sip, Borgna prese la decisione di dedicarsi completamente alla musica aprendo un laboratorio di riparazione di strumenti a fiato nella sua amata Battaglia di Fagagna. La sua maestria nel lavoro gli valse tanto successo da spingerlo, negli anni Novanta, a tentare l’avventura a Udine: nel 1995, insieme ad altri due soci, rilevò il Centro Musica di Udine, in piazza Primo Maggio. Successivamente il negozio si trasferì prima in via Treppo e infine a Battaglia di Fagagna. Qui, il negozio si affiancò al suo storico laboratorio, continuando ad essere un vero e proprio punto di riferimento per tutti i musicisti della regione.