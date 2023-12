A Fiume Veneto l’albero di Natale per la sicurezza sul lavoro

Fiume Veneto, un albero di Natale per la sicurezza sul lavoro.

In vista del Natale, il Comune di Fiume Veneto ha voluto supportare la Fondazione Anmil “Sosteniamoli subito” – nata nel 2005 per aiutare le vittime del lavoro e le loro famiglie – aderendo a un’originale iniziativa di sensibilizzazione contro gli infortuni sul lavoro, nata dalla creatività dell’artista Francesco Sbolzani, dal titolo “Un albero per la sicurezza”.

Presenti alla cerimonia di inaugurazione, domenica 10 dicembre di fronte al Municipio, il sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton, accompagnata da Assessori e Consiglieri comunali, e una delegazione di Anmil, capitanata dal presidente territoriale Amedeo Bozzer.

L’idea progettuale, offerta gratuitamente dall’artista alla Fondazione, prevede la realizzazione di un albero natalizio fatto con l’utilizzo di caschi anti-infortunistici, donati da alcune imprese locali.

“Non sottovalutare i rischi sul lavoro”.

“L’obiettivo dell’albero di Natale Anmil – dichiara il presidente di Anmil Pordenone Amedeo Bozzer – vuole richiamare l’attenzione dei cittadini sulla necessità di non sottovalutare i rischi in ambito lavorativo e risvegliare l’impegno collettivo verso la prevenzione degli infortuni sul lavoro che, purtroppo, non conoscono feste ed accadono quotidianamente con cifre inaccettabili. I tre caschetti neri sulla sommità dell’albero sono il simbolo dei tre morti al giorno che si registrano a seguito di infortuni sul lavoro. Ci auguriamo che i prossimi anni non sia più necessario utilizzare caschetti neri.

Un ringraziamento all’amministrazione comunale di Fiume Veneto e al sindaco Jessica Canton – conclude il presidente Bozzer – per aver subito colto l’importanza dell’iniziativa e per la collaborazione e la sensibilità dimostrata in questi anni sulla sicurezza sul lavoro.”

“Il ricordo delle vittime sul lavoro”.

“È importante ricordare – dichiara il sindaco Canton – chi la mattina esce per andare a lavorare e rischia di non ritornare a casa la sera o di tornare con problemi di salute importanti. Abbiamo voluto posizionare l’albero Anmil nella piazzetta del Municipio, proprio accanto alla stele in ricordo delle vittime degli incidenti sul lavoro che abbiamo installato nel 2022 in occasione delle cerimonie per la 72° Giornata nazionale che si è tenuta a Fiume Veneto.

Occorre lavorare perché ci sia più prevenzione e più attenzione, per ridurre quei numeri che sono troppo alti e vergognosi per un Paese civile. Questo albero sia monito e spinta in questa direzione.”

Al termine della cerimonia, i presenti hanno firmato i caschetti che compongono l’albero di Natale Anmil: “Chiunque volesse sostenere l’iniziativa, lo può fare apponendo simbolicamente la propria firma in uno dei caschetti”.