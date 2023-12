Torna la Festa delle Badanti a Turriaco: “Momento di integrazione”

La Festa delle Badanti a Turriaco.

“La Pro Loco Turriaco, con il sostegno dell’amministrazione comunale, sta organizzando la terza edizione della Festa delle Badanti”. Lo ha anticipato il consigliere regionale del Patto-Civica Fvg Enrico Bullian. La festa rappresenta un evento dedicato a “esprimere gratitudine e riconoscimento alle donne e uomini – quasi sempre di origine straniera – che svolgono un ruolo fondamentale come assistenti agli anziani e disabili nelle nostre comunità”.

L’iniziativa si svolgerà domenica 17 dicembre presso l’Oratorio (gentilmente concesso dalla Parrocchia), in via Garibaldi a Turriaco, dalle ore 14:30 alle 17:30. Durante queste tre ore, l’oratorio diventerà il luogo di ritrovo per le badanti, offrendo loro l’opportunità di festeggiare l’avvento del Natale assieme alla cittadinanza. I volontari della Pro Loco serviranno bevande calde e dolci fatti in casa, mentre la musica allieterà l’atmosfera.

Le precedenti edizioni erano state riprese dal TG3 regionale (dicembre 2021) e da Rai 1, attraverso la trasmissione “Oggi è un altro giorno” (dicembre 2022). È sempre stato un bel momento di festa e integrazione, con lo scambio degli auguri. C’erano badanti provenienti da 5 nazionalità diverse (moldave, rumene, georgiane, croate e ucraine), che lavorano nei vari comuni della Bisiacaria e addirittura a Grado e a Manzano.