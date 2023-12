Esce di casa a Villa Santina e non fa più ritorno: trovata morta

Giannina Talotti è scomparsa dalla sua abitazione a Villa Santina: in corso le ricerche.

Giannina Talotti è uscita da casa sua, a Villa Santina, domenica, 10 dicembre, alle 13.30, e da allora non ha fatto più ritorno. La sua scomparsa ha innescato immediatamente un piano di ricerca coordinato per ritrovarla. Purtroppo, è stata trovata morta nella tarda mattinata di oggi, lunedì 11 dicembre.

Il centro operativo era stato istituito subito nella zona industriale di Villa Santina. Erano entrati in azione circa una trentina di uomini tra vigili del fuoco, supportati da un elicottero proveniente da Bolzano, i carabinieri e il soccorso alpino.

Secondo quanto riportato, la donna solitamente usciva per una passeggiata dalla sua abitazione in via Cesare Battisti. È stata la figlia a lanciare l’allarme, non riuscendo a contattare la madre al telefono nonostante i numerosi tentativi. Le chiamate verso il cellulare di Giannina Talotti sono rimaste senza risposta, fino a quando è stata trovata morta.