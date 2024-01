Due friulani campioni ai mondiali di nuoto pinnato e apnea per disabili

Lisa Bertolo e Marco De Stefani si sono distinti ai campionati di nuovo pinnato e apnea.

Il Comune di Fiume Veneto ha consegnato un riconoscimento ai concittadini Lisa Bertolo e Marco De Stefani, atleti del Pinna Sub di San Vito al Tagliamento che ai recenti campionati mondiali di nuoto pinnato e apnea per disabili si sono guadagnati una pioggia di medaglie. Il sindaco, insieme a una rappresentanza della giunta e del consiglio comunale, ha accolto in sala consiliare gli atleti, accompagnati dal loro tecnico Massimiliano Popaiz.

“Lisa e Marco – commenta il Sindaco Jessica Canton – si sono distinti per gli eccellenti risultati ottenuti nel corso del Campionato Mondiale CMAS tenutosi a Lignano Sabbiadoro lo scorso novembre. Conquistando tre argenti individuali e un oro in staffetta (Lisa Bertolo) e due ori, un argento e un bronzo individuali e un oro in staffetta (Marco De Stefani) hanno dimostrato quanto la costanza e la perseveranza riesca a restituire grandi soddisfazioni, meritandosi una targa di riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale”.

“Un plauso – continua – anche a Massimiliano Popaiz, al quale abbiamo voluto consegnare un attestato di riconoscimento personale, e a tutto il Pinna Sub San Vito, presieduto da Franco Popaiz, per l’impegno nel valorizzare la centralità della persona nello sport. La potenza e la forza dello sport – conclude il sindaco – è anche tutto questo: nello sport possiamo tutti trovare lo spazio e la possibilità di impegnarci, crescere e credere nelle nostre capacità.”