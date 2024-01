Incendio nel parcheggio del centro commerciale di Fiume Veneto.

Qualche minuto prima delle 7 di oggi, 23 gennaio 2024, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Pordenone è intervenuta presso il parcheggio di un centro commerciale a Fiume Veneto per l’incendio di un’autovettura. Giunti sul posto i pompieri hanno estinto le fiamme che non hanno coinvolto persone né altri veicoli. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.