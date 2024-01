Nuovi fondi per la scuola di Fiume Veneto: arrivano 38mila euro

I fondi per la scuola “Bagellardo” di Fiume Veneto.

La Giunta Comunale di Fiume Veneto ha approvato l’assegnazione di fondi all’Istituto Comprensivo “Bagellardo” a sostegno di progetti formativi educativi dedicati agli alunni delle scuole primarie e secondaria per l’anno scolastico 2023/24.

“Ammontano a 38 mila euro i fondi stanziati e destinati a finanziare le domande presentate dall’Istituto comprensivo – dichiara il sindaco Jessica Canton – per complessivi 18 progetti dedicati alle scuole primarie e 5 per la scuola secondaria. Tra questi: attività di psicomotricità, teatro, musica, danza, canti natalizi, apprendimento del metodo di studio, yoga cognitivo, il mondo delle tartarughe, lettura, il consiglio comunale dei ragazzi.

Oltre ai progetti, 14 mila euro sono destinati all’acquisto di prodotti di pulizia e di cancelleria, mentre 7 mila euro copriranno le spese di noleggio di scuolabus ed autobus per le uscite didattiche previste durante l’anno scolastico, che saranno così gratuite per le famiglie.” Oltre all’importante contributo del Comune di Fiume Veneto, anche la Regione Friuli-Venezia Giulia ha co-finanziato i progetti dell’Istituto Comprensivo per circa 9 mila euro.

“Il sostegno dell’amministrazione comunale in questi anni è sempre più importante, non solo attraverso l’erogazione di contributi diretti a sostenere le spese per progetti didattici, educativi e formativi, ma anche attraverso gli importanti investimenti sugli immobili, in particolare la scuola primaria di Cimpello e la nuova scuola media in costruzione, oltre che i tanti servizi extra-scolastici che dal 2018 abbiamo introdotto, quali il doposcuola, il sabato mattina in biblioteca, le attività nei giorni di sospensione scolastica e progetti extrascolastici specifici, di lettura espressiva e scrittura. Crediamo che l’istruzione di qualità – conclude il Sindaco Canton – sia uno dei tasselli fondanti per il futuro dei nostri giovani e, come amministrazione comunale, continueremo ad investire su di loro”.