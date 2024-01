Nuovo servizio extra scolastico per gli alunni di Fiume Veneto.

A Fiume Veneto parte un nuovo servizio extrascolastico, a beneficio delle famiglie. Nei giorni di sospensione scolastica infrannuali (in occasione del Natale, della Pasqua, oltre ad altri “ponti scolastici”) i ragazzi delle primarie e secondaria di primo grado, residenti nel Comune, potranno accedere, dalle 8.00 alle 16.00 con servizio mensa incluso, ad attività ludiche e motorie presso il Palazzetto dello Sport. Questo la Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi.

“Le giornate di chiusura delle scuole nei giorni non festivi – spiega il sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton – tipicamente il periodo natalizio e pasquale, oltre ai ponti per le ricorrenze comandate, spesso generano situazioni di difficoltà gestionale, in particolare in assenza di una rete familiare che possa sostenere nell’accudimento dei ragazzi. Ho pensato e fortemente voluto questa iniziativa, per dare la possibilità ai genitori di svolgere le proprie attività lavorative e professionali, e offrire ai ragazzi un’occasione di socialità e stimolo motorio e creativo. Prosegue, così il progetto di certificazione di Fiume Veneto nel circuito dei ‘Comuni amici della famiglia’, percorso che abbiamo intrapreso l’anno scorso e che rappresenterà un segno distintivo nelle politiche di benessere familiare e di investimento verso le famiglie. Questo servizio, infatti, si unisce agli altri rivolti alle famiglie che, dal 2018, abbiamo attivato per la prima volta a Fiume Veneto.”

Tutte le date.

Per l’anno scolastico in corso, sono stati individuati tre pacchetti di giornate: dal 12 al 14 febbraio per il Carnevale, dal 28 marzo al 2 aprile 2024 per le festività Pasquali e il 26 aprile per il ponte nella ricorrenza della liberazione. Le famiglie potranno aderire anche a uno solo dei pacchetti. Le attività si svolgeranno presso la Casa dello Studente, dalle 8:00 alle 16:00, alla tariffa di 21 euro a giornata, comprensiva del pasto. La spesa può rientrare nel canale contributivo regionale “Dote Famiglia”.

Ci si potrà iscrivere fino al 31 gennaio, utilizzando la piattaforma online, direttamente dal sito internet del comune di Fiume Veneto (www.fiumeveneto.fvg.it).