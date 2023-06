Ammirare da vicino i grifoni in volo, alla Riserva di Cornino ora si può

La proposta della Riserva di Cornino.

Un’inedita, suggestiva passeggiata naturalistica sull’altopiano del Monte Prat, attraverso gli antichi pascoli, per ammirare dall’alto la valle e il lago di Cornino e da vicino i grifoni in volo: è la nuova proposta, in calendario per domenica 18 giugno, della Coop Pavees, che gestisce la Riserva naturale regionale del lago di Cornino, appunto, e che quest’anno ha arricchito il programma consolidato degli eventi stagionali con alcune nuove proposte.

La prima avrà dunque per cornice l’ambiente dell’altopiano: in un’escursione di circa 4 ore (il dislivello sarà di 300 metri) i partecipanti potranno immergersi in un ambiente carico di suggestioni e scoprirne storia e caratteristiche grazie al contributo di guide esperte. Il ritrovo è fissato alle 9, al Centro Visite della Riserva, il rientro è previsto per le 13: per partecipare è necessaria la prenotazione, effettuabile all’indirizzo mail centrovisite@riservacornino.it o al numero 0427 808526.

L’altopiano di Monte Prat, che come detto sovrasta il lago di Cornino, è una conca naturale a un’altitudine di circa 800 metri, ricca di tesori nascosti: da questo speciale “osservatorio” si può godere di una panoramica privilegiata sul volo dei grifoni che gravitano attorno alla Riserva, spesso visibili ad appena qualche decina di metri di distanza.

Durante la camminata di potrà inoltre familiarizzare con l’architettura degli stavoli, costruzioni tipiche dell’ambiente montano del Friuli Venezia Giulia, un tempo utilizzate come ricovero per gli animali domestici (e in buona parte, oggi, restaurate): si trovano nei pascoli delle quote inferiori, quelli usati per il prealpeggio. Un’occasione, insomma, per calarsi nella storia rurale di Forgaria, oltre che per assaporare la bellezza di un patrimonio naturalistico unico nel suo genere.

“La stagione 2023 – commenta il vicesindaco di Forgaria Luigino Ingrassi, delegato alla Riserva naturale del lago di Cornino – offrirà appuntamenti capaci di intercettare e stuzzicare la curiosità di un pubblico diversificato: l’escursione sull’altopiano del Monte Prat, in particolare, abbina alla promozione della Riserva quella dell’intero territorio comunale e dei suoi gioielli naturalistici e paesaggistici, rispecchiando la linea guida dell’amministrazione nel campo delle politiche turistiche, volte a valorizzare tutte le ricchezze locali”.