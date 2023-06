Il polo Artesans si insedia nell’ex Chimica Carnica.

Il Carnia Industrial Park ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione in locazione delle cinque unità immobiliari modulari, in fase di realizzazione, del progetto Artesans: un nuovo Polo per l’insediamento di imprese manifatturiere nel sito dismesso dell’ex Chimica Carnica, nella zona industriale di Tolmezzo.

Il Consorzio, dopo l’acquisizione del complesso immobiliare in disuso, a gennaio 2021, ha completato le operazioni di demolizione nel marzo 2023. In seguito, sono state acquisite ulteriori porzioni dei terreni adiacenti, per ampliare la superficie disponibile alla nuova infrastruttura, che sarà in grado di ospitare cinque insediamenti oppure ampliamenti di aziende già insediate nel Parco Industriale, con trasferimento della sede operativa. Sono in fase di completamento le attività di progettazione, con l’obiettivo di avviare il cantiere entro l’autunno 2023, e consegnare le unità a luglio 2024.

Il sito di intervento, considerata l’area scoperta di pertinenza, ha una dimensione complessiva di circa 15.550 mq, nel cuore della zona industriale, con accesso dalle due principali strade di collegamento: entrata da via Chiamue e uscita su via Candoni, per garantire una migliore percorrenza durante le manovre di ingresso/uscita di autoveicoli e mezzi pesanti. Il lotto sarà dotato di una viabilità interna con carreggiata a senso unico e un’area di manovra per la movimentazione dei mezzi verso l’uscita. All’interno dell’area saranno realizzati 95 parcheggi.

Il progetto prevede la realizzazione di una infrastruttura modulare, articolata in 5 spazi produttivi indipendenti, con superficie coperta di circa 1.000 mq cadauno, dotati di area produttiva, uffici, spogliatoi e servizi per un massimo di 15 addetti, aree di stoccaggio recintate con tettoie, accessi autonomi, aree verdi e zone di parcheggio dedicate.

Dal punto di vista energetico, il nuovo edificio, secondo il sistema di classificazione nazionale, avrà Classe A4 e prestazioni tali da poter raggiungere lo standard NZEB (Nearly Zero Energy Building), ciascuna unità modulare sarà inoltre dotata di impianto fotovoltaico dedicato.

L’operazione avviata dal Consorzio prevede un investimento complessivo, considerate le operazioni di acquisizione, demolizione e nuova edificazione, di circa 5.850.000 euro, di cui circa 5 da contributi regionali della Legge SviluppoImpresa e 850.000 euro con fondi del bilancio dell’ente.

Gli obiettivi dell’intervento sono quelli che caratterizzano i Piani Industriali pluriennali del Consorzio: il recupero e la rigenerazione di siti dismessi, la crescita delle Piccole e Medie imprese manifatturiere, rispondere alla sempre più urgente richiesta di disponibilità di spazi da parte delle aziende del territorio. Si stima che la nuova operazione, grazie ai nuovi insediamenti o all’ampliamento di imprese già insediate, possa avere una ricaduta occupazione pari ad almeno 90 nuovi posti di lavoro.

Il bando per l’assegnazione degli spazi dell’ex Chimica Carnica.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio 3 ha approvato la proposta dei criteri per l’assegnazione delle unità immobiliari. Saranno privilegiati, in termini di punteggio, i progetti di impresa con maggiori ricadute occupazionali (numero di nuove assunzioni, con riserva per personale femminile e under 36); dimensione e tipologia del piano di investimenti triennale proposto; offerta economica di rialzo sul canone di locazione base.

Le imprese interessate potranno altresì optare per una dimensione di assegnazione dei moduli standard da 1.000 mq, ovvero, qualora se ne verifichi la possibilità, per moduli da 1.500 mq o 2.000 mq. Le domande delle imprese interessate dovranno essere presentate al Consorzio entro le ore 12 del giorno 31 luglio 2023 secondo le modalità dettagliate nel bando pubblicato sul sito web: https://www.carniaindustrialpark.it/it/bandi-gara/Avviso-Artesans/