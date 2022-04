Acqua chiusa per 8 ore, al Città Fiera e nelle scuole arrivano le autobotti

Lavori alla rete idrica, niente acqua.

Rubinetti chiusi giovedì 21 in alcune zone del Friuli: causa lavori di modifica della condotta di distribuzione idrica la sospensione dell’erogazione idrica riguarderà la frazione di Passons, Città Fiera, Ente Fiera e Gruppo Zaffiro.

“Si comunica – rende noto Cafc – che, nella necessità di provvedere a indispensabili e indifferibili lavori di manutenzione della rete di distribuzione idrica, si rende necessaria la sospensione della fornitura idrica il giorno giovedì 21 aprile 2022 dalle ore 8.00 alle ore 16.00 per:

– l’intera frazione di Passons (Comune di Pasian di Prato)

– Città Fiera di Torreano di Martignacco

– Udine e Gorizia Fiere S.p.A. – Torreano di Martignacco

– Gruppo Zaffiro Residenze per anziani – Torreano di Martignacco

Il servizio di fornitura idrica verrà erogato con l’ausilio sostitutivo di autobotti messe a disposizione da Cafc per la Scuola dell’infanzia ed elementare di Via Zorutti a Passons, per il Gruppo Zaffiro e l’Ente Fiera.

Il numero verde di Cafc per emergenze e/o guasti attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette è 800 903 939.

