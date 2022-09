Consegnati gli Oscar Green di Coldiretti Fvg

La birra artigianale che “sa aspettare”, la fattoria che ospita ragazzi con disabilità intellettive, la riscoperta di un antico formaggio sappadino, la bottiglia interamente sostenibile, un viaggio tra i Refoschi, la coltivazione sostenibile dell’alga Spirulina: sono i sei progetti che Coldiretti Giovani Impresa Fvg ha premiato nell’edizione 2022 di Oscar Green.

Il risconoscimento, promosso dalla Coldiretti Giovani Impresa nazionale e patrocinato dal ministero delle Politiche agricole, è nato per valorizzare l’innovazione e i progetti dei giovani imprenditori nonché per promuovere l’agricoltura di qualità.

Alla presenza di numerose autorirà, tra cui il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, gli assessori comunali Maurizio Franz e Silvana Olivotto, il direttore regionale Cesare Magalini, la delegata regionale Giovani Impresa Coldiretti Fvg Anna Turato e i vertici delle Coldiretti del territorio, il premio è stato consegnato ad Agribirrificio Borgo Decimo, Società Agricola Samsa Paolo, Azienda Agricola Plodar Kelder, Cantina Sociale La Delizia, Azienda Agricola Tonutti Dino e Marco, Società Agricola Paulitti & C.

«Pure quest’anno, i nostri giovani sono riusciti a centrare l’obiettivo di fare emergere le buone pratiche in agricoltura – ha detto il direttore regionale della Coldiretti Fvg Magalini –. Esempi virtuosi di amore per il lavoro, inventiva e capacità imprenditoriali». «Oscar Green – ha aggiunto la delegata Coldiretti Giovani Impresa Fvg Turato –, si conferma una vetrina per i giovani che valorizzano il nostro territorio e la dimostrazione di come si possa promuovere l’agricoltura sana ed ecosostenibile nel rispetto delle regole e con uno sguardo rivolto al futuro anche in un contesto tanto difficile come quello attuale».