Antonio Calligaris è il nuovo presidente del Gruppo Lega Salvini Fvg in Consiglio regionale.

E’ quanto stabilito, come si legge in una nota, dallo stesso Gruppo consiliare “a seguito di una riunione tenutasi questa mattina e durante la quale è stato scelto anche l’Ufficio di presidenza. I questo caso – sottolinea la nota – c’è la presenza di due donne: Maddalena Spagnolo come vicepresidente e Lucia Buna come segretario del Gruppo”.