Il meglio del Friuli Venezia Giulia in vetrina per Artigiano in fiera

Il Friuli Venezia Giulia è pronto per Milano, dove esibirà il meglio del proprio “saper fare” ad “Artigiano in fiera”, evento di punta per l’artigianato ospitato a Fieramilano Rho dal 30 novembre all’8 dicembre, con la partecipazione quest’anno di ben 29 espositori regionali che porteranno nella città meneghina le proprie produzioni.

PromoTurismoFVG sarà presente anche per questa ventottesima edizione della rassegna al padiglione 3 con uno spazio istituzionale di oltre 800 metri quadrati, assieme a una collettiva, curata da Fab FVG (Fondazione Agrifood e bioeconomy) e Cata FVG (Centro di assistenza tecnica per le imprese artigiane), di 29 aziende tra artigianato e food&wine – di cui una decina aderenti al marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Ci saranno anche un infopoint per la promozione turistica del territorio e quattro aree dedicate ai panorami più suggestivi del Friuli Venezia Giulia, dal mare alla montagna, i vigneti, le colline e la zona del Tagliamento, in cui sarà possibile rilassarsi e degustare le specialità proposte da alcune delle realtà presenti nello stand. Inoltre, il Friuli Venezia Giulia sarà protagonista anche sui ledwall del comprensorio fieristico con il claim “Voglia di vacanze” e gli spot che accoglieranno i visitatori, proiettati ogni tre minuti per le nove giornate dell’esposizione, per invitare il pubblico a scoprire la regione.

Dal Fvg idee regalo autentiche, gustose e originali.

Tanti i prodotti del Friuli Venezia Giulia presenti a Milano, in particolare nel settore dell’enogastronomia, della moda e dell’arredamento, che potranno rappresentare originali idee regalo per le prossime festività natalizie. Dalla pasticceria ai salumi e formaggi, dove non mancheranno specialità tipiche della cucina tradizionale come prosciutti, trota, frico e gubana, miele e confetture, i vini, le birre, la distilleria e i liquori. Tra le proposte anche coltelleria, ceramiche, bijoux e accessori, quali borse, i caratteristici scarpèts, tessuti e merletti, oggettistica per la casa, nonché complementi d’arredo e articoli in legno. La fiera rimarrà aperta ogni giorno dalle 10 alle 22.30 e allo stand del Friuli Venezia Giulia sarà possibile assaporare piatti tipici della tradizione carnica e friulana, una ricca offerta enologica tra vini e birre e specialità triestine.

Autenticità, originalità e qualità sono gli ingredienti alla base delle realizzazioni artigianali, specialità che in Friuli Venezia Giulia, grazie all’impegno di numerosi maestri del lavoro, si ritrova in moltissime località come espressione della tradizione e identità di popoli e luoghi. Con l’obiettivo di valorizzare e far crescere questo settore, anche per il 2024 la Regione, con la collettiva seguita da PromoTurismoFVG, Fab FVG e Cata FVG, partecipa alla manifestazione di Milano e quest’anno le aziende presenti potranno contare sulla collaborazione degli studenti dello Ial FVG per accogliere i visitatori negli stand. La promozione del territorio passerà anche attraverso l’animazione, con due diversi appuntamenti: nel primo weekend (30 novembre e 1°dicembre) è prevista la presenza della Scuola italiana amanuensi, che a San Daniele del Friuli vanta un vero e proprio museo vivente di quest’arte, l’Opificium Librorum, per far scoprire al pubblico milanese la scrittura su pergamena, mentre quello successivo (7 e 8 dicembre) sarà presente la ProLoco del Rojale per illustrare l’arte “dello scus”, una tecnica artigianale radicata nella cultura friulana che utilizza la foglia della pannocchia di mais per creare una varietà di oggetti decorativi o utili alla vita domestica.

Le aziende del Fvg presenti a Milano

Alla fiera di Rho saranno presenti: Alvearia, Antica Contea birrificio in Gorizia, Atipica Design, Azienda agricola Carusone Sandra, Azienda agricola Olispin, Birrificio The Lure, Bolina Sails, Buiese Distillerie, Calzaturificio B.E.A., Coltelleria Euroblades, Coltellerie Masutti, Cucina di Carnia, De Gusto, Ermes Funghi, Fabbro Mariacristina-Magie di fili e disegni, Home Sweet Home, Il Giardino di Corten, Il Miele dei Roncs, Il Ricamificio – Officine Alpine, La Fornacina, La Gubana della Nonna, Liquorificio Susanna – Le Friulane Originali, Pasticceria Caffetteria Dolcevita – Pastry & Food, Reguta, Salumificio Zahre, Spiripau – Spirulina Biologica Italiana, Valentina Orlando Creative Design, Walking-Sticks, oltre a PromoTurismoFVG.

Artigiano in Fiera.

“Essere Artigiano è una scelta di vita” il tema scelto per l’edizione 2024 della manifestazione milanese: un evento internazionale in cui gli artigiani di tutto il mondo presentano i propri prodotti, raccontano la loro storia e il loro lavoro, valorizzando la cultura e le tipicità di ciascun territorio. “Artigiano in Fiera” si svolge all’interno di otto padiglioni che ospiteranno circa 2.800 artigiani provenienti da 90 Paesi, oltre a 27 ristoranti e 20 luoghi del gusto, in cui assaggiare le ricette di tutti i continenti. La passata edizione si è chiusa con più di un milione di visitatori, 20mila prodotti in vendita online e 11 milioni di pagine visualizzate sul sito web dell’iniziativa. “Artigiano in Fiera”, infatti, è un evento “Phygital” potendo contare su una community di 1.800.000 iscrittisi alla piattaforma digitale per mantenere una relazione costante con gli artigiani.