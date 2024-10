A bilancio 2 milioni di euro per garantire le attuali scontistiche per l’acquisto dei carburanti

“L’assestamento bis nei capitoli dedicati all’ambiente ed energia va a consolidare quanto era già stato costruito con la manovra estiva, destinando così circa 11 milioni al comparto, di cui 2 milioni per garantire le attuali scontistiche per l’acquisto di carburanti in Friuli Venezia Giulia“, ha spiegato in Aula l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro, dopo l’approvazione degli articoli normativi relativi alle materie di sua competenza nell’ambito della discussione della manovra sull’assestamento autunnale del bilancio regionale.

“La manovra – ha detto Scoccimarro – è quindi sostanzialmente votata al consolidamento di capitoli della direzione, con circa 9 milioni di euro di storni a saldo zero, al netto degli ultimi 2 milioni di euro per garantire le attuali scontistiche sui carburanti. Queste ultime risorse, per via delle compartecipazioni e accordi con Roma, garantiscono il ritorno del doppio dell’investimento della Regione e quindi il finanziamento di altri servizi”.

Iniziative rinviate al 2025

“Infine – ha concluso Scoccimarro – alcune iniziative sono state ‘rinviate’ al 2025 per evitare l’apertura di bandi o ‘sportelli’ last minute e quindi dare maggiore possibilità e tempi per ideare e delineare importanti progetti di transizione, energetica ed ecologica. Al tempo stesso abbiamo finanziato opere strategiche come i dragaggi e i centri di raccolta”.