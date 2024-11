Assicurazioni contro i danni del maltempo: al via i contributi

Fino al 50% di rimborso delle spese di sottoscrizione delle polizze assicurative contro i danni del maltempo sulle case.

Al via il bando che, da 6 novembre e fino al 6 dicembre, dà la possibilità di ottenere fino al 50% di rimborso delle spese di sottoscrizione delle polizze assicurative a salvaguardia delle unità immobiliari a uso residenziale, contro gli eventi atmosferici.

“Da oggi la misura rappresentativa del 2024, che conferma l’impegno del nostro gruppo consiliare a favore delle famiglie, diventa realtà – ha spiegato il consigliere regionale Mauro Di Bert, capogruppo di Fedriga presidente.

“Anche in Friuli Venezia Giulia assistiamo da tempo a un sostanziale cambiamento climatico e al verificarsi di fenomeni meteo estremi, dalle conseguenze particolarmente devastanti per il territorio, anche in termini di danni – sottolinea il capogruppo Di Bert -. Finora la Regione è intervenuta tempestivamente in aiuto di cittadini e imprese con risorse del proprio bilancio, me serve un cambio di cultura”.

“Con il bando al via oggi, finanziato con un fondo creato da un emendamento presentato in sede di stabilità dal nostro gruppo consiliare, in accordo con le altre forze di Maggioranza e con la Giunta regionale – ricorda l’esponente di Fp – per le famiglie sarà possibile accedere a un’importante misura in abbattimento ai costi del premio per assicurare la propria abitazione contro gli eventi atmosferici“.

“In questo modo – conclude Di Bert – cerchiamo di accrescere una cultura della prevenzione, incentivando il ricorso alle polizze assicurative per i danni causati da vento, pioggia o grandine sulle coperture, sui cappotti, sugli infissi e sugli impianti fotovoltaici. E diamo alle persone la possibilità di tutelarsi in questa fase storica nella quale gli eventi climatici, dai risvolti anche drammatici, sono sempre più frequenti“.