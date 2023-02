I numeri del Bando rinnovabili per le imprese del Fvg.

In Fvg, è boom di richieste per il Bando rinnovabili destinato alle aziende: dal 15 febbraio ad oggi, sono già state presentate 170 domande, per un totale di contributi superiore ai 16 milioni di euro. L’84 per cento delle richieste proviene dalle piccole e medie imprese del comparto manifatturiero, il 5 per cento dal settore del commercio, il 4 per cento dai servizi di alloggio e ristorazione, il 7 per cento da altri settori.

Il bando, che inaugura la fase di attuazione del Programma regionale Fesr Fvg 2021-2027, ha una dotazione complessiva di 55 milioni di euro, di cui 24 milioni di fondi europei e 31 milioni di risorse stanziate a valere sul bilancio regionale. A fare il punto sulla situazione, l’assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini che ha anche sottolineato il lavoro di semplificazione e sburocratizzazione portato avanti dalla Regione.

I beneficiari che potranno accedere ai finanziamenti del bando sulle energie rinnovabili sono le micro, piccole e medie imprese dei settori manifatturiero, del commercio e dei servizi di alloggio e ristorazione, trasporto e magazzinaggio, delle altre attività di servizi definite nel bando, anche in forma di consorzio, società consortile o rete di impresa con soggettività giuridica, con attività primaria o secondaria riferita alla sede legale o unità locale/sede secondaria in cui viene realizzato l’intervento, per investimenti che non siano stati avviati prima del 24 novembre 2022. Le domande possono essere presentate entro il 15 giugno.