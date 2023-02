Un branco di caprioli alla periferia di Udine, il magico incontro

Un gruppo di caprioli si è spinto fino alle porte della città.

Camminare nei campi alla periferia della città, una passeggiata rilassante e poi all’improvviso avvistare qualcosa e trovarsi a pochi metri da un branco di caprioli.

Un incontro incantevole capitato ad un udinese che ha voluto immortalare il gruppo di animali schivi ed eleganti, senza però indicare il luogo dell’avvistamento, per evitare che qualcuno li disturbi. “La natura si riprende i suoi spazi” ha commentato, a corredo degli scatti.

D’altronde, anche se capita più spesso di una volta, lo spettacolo della natura è sempre affascinante ed è ancora più magico quando capita di averci a che fare in un luogo fortemente antropizzato come la città. Sempre più di frequente gli animali selvatici si avventurano in pianura alla ricerca di cibo e può quindi capitare di avvistarli, ma occorre sempre avere un approccio di discrezione e rispetto: ammirarli, sì, ma senza spaventarli.