Il bollettino coronavirus in Fvg.

Secondo il bollettino coronavirus di oggi in Fvg sono stati rilevati 1.509 nuovi casi positivi, a fronte di 6.744 tamponi complessivi. Dei nuovi casi rilevati 726 sono in provincia di Udine, 145 in provincia di Gorizia, 236 in provincia di Trieste, 379 in provincia di Pordenone e 23 da fuori regione.

In Fvg oggi si registrano 7 decessi: 2 in provincia di Udine, 4 a Trieste e uno a Pordenone. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 12, mentre quelle ricoverate in altri reparti sono 232.

Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di 1 test positivo rimosso dopo revisione del caso (casorelativo alla provincia TS) e di 1 tampone molecolare negativo dopo test antigenico positivo (caso Fuori Regione). Dei 7 decessi oggi riportati, 4 sono avvenuti nei mesi precedenti.