Bonus maturità 100 e lode: alla Campania assegnati 20 volte più fondi che al Friuli

Il Bonus maturità 100 e lode.

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto che assegna agli Uffici Scolastici Regionali i Bonus per chi la superato l’esame di maturità col 100 e lode: si tratta di un bonus da 115 euro a studente: una volta che saranno assegnate le specifiche risorse, i dirigente scolastici potranno premiare gli studenti meritevoli.

Tra tutte le regioni d’Italia, i fondi sono pari a 1.456.590 euro, ma nella distribuzione emergono grandissime disparità, differenze che dipendono da quanti ragazzi, per ogni regione, sono stati promossi col massimo dei voti.

Nella “classifica” di chi ha ottenuto più risorse, svetta la Campania con oltre 300mila euro (più del triplo della Lombardia); fanalino di coda, la Valle d’Aosta che si aggiudica soltanto 230 euro. E il Friuli Venezia Giulia? In regione, per gli studenti da 100 e lode arriveranno 15.410 euro, ossia un ventesimo di quanto assegnato alla Campania.

Questo perché in quella regione meridionale i maturati usciti con il massimo dei voti sono stati ben 2.623 contro i 134 friulani (in Valle d’Aosta solo 2 e in Trentino Alto Adige 66). Ecco i dati regionali dei risultati da 100 e lode pubblicati da Ministero: