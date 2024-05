Bruno Bari nuovo presidente di Confcommercio Fimaa Fvg

Bruno Bari eletto nuovo presidente regionale di Fimaa.

Bruno Bari è il nuovo presidente regionale di Fimaa, la Federazione italiana mediatori agenti d’affari aderente al sistema Confcommercio. Già membro del consiglio nel precedente mandato, Bari, presidente provinciale di Confcommercio Fimaa Pordenone, prende il posto di Andrea Oliva, che è rimasto alla guida del sindacato per 16 anni consecutivi.

Vicepresidente di Confcommercio Fimaa Fvg è stato indicato il presidente provinciale di Udine Lino Domini, mentre gli altri componenti del gruppo sono lo stesso Oliva per Trieste e Michele Cati per Gorizia. “Assumo un impegno importante – commenta il neo presidente – e sono pronto a portarlo avanti nella linea della continuità. Alle mie spalle la lungimirante presidenza di Andrea, che ringrazio per il lavoro fatto e per la strada tracciata. Con l’aiuto di tutti, il mio obiettivo è di continuare a tutelare la categoria, con primo punto sull’agenda la questione chiave della formazione professionale”.