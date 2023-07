Gli appuntamenti con Calici di Stelle.

Calici di Stelle nelle Città del Vino dei Friuli Venezia Giulia con un’edizione caratterizzata dai grandi numeri quella 2023. Raggiunge il suo record con 26 appuntamenti (rispetto ai 22 dello scorso anno) Calici di Stelle, la tradizionale rassegna che tra fine luglio e metà agosto vedrà in programma serate all’insegna delle migliori proposte dei produttori del territorio unite con assaggi gastronomici, osservazioni del cielo stellato, spettacoli musicali.

Il via con il Comune di Corno di Rosazzo venerdì 28 luglio con una serata all’insegna dei vini rosè.

La manifestazione sabato 29 luglio farà tappa a Palazzolo dello Stella dalle 19.30 e, per la prima volta, domenica 30 luglio a San Quirino (new entry nel l’associazione).

A Corno di Rosazzo.

Nella splendida cornice del giardino interno della Villa Nachini Cabassi, al calar della sera ci si potrà immergere in un’atmosfera coinvolgente e romantica. Una serata rilassante piena di nuove emozioni sensoriali che il cuore di Villa Nachini Cabassi saprà soddisfare in ogni aspetto.

Alle ore 19.30 avrà inizio una degustazione di vini Rosé guidata da Francesco Scalettaris, autore di Conoscere il Vino – manuale a fumetti per il bere con gusto. La degustazione sarà gratuita (30 posti) – viene richiesta la sola cauzione del bicchiere – con prenotazione obbligatoria presso lo IAT Colli Orientali al numero di cellulare 3385603787 anche via whatsapp/telegram, oppure via mail a: infopoint@iatcolliorientalidelfriuli.it.



Alle ore 21.00 si terrà il concerto “La Vie en Rose”, spettacolo che ripercorre la lunga carriera dell’indimenticabile Edith Piaf, la più grande cantautrice francese, nota anche come il “passerotto”, figlia di un’artista circense e di una cantante di strada. La sua vita è contraddistinta da un’infanzia difficile e da amori tempestosi. Proprio il tema dell’amore cantato nelle sue canzoni sarà la colonna sonora della serata con la splendida voce di Megan Stefanutti, accompagnata dai maestri Sebastiano Zorza e Massimiliano D’Osualdo, nell’atmosfera rosata e ovattata di Villa Nachini Cabassi saranno la colonna sonora del nuovo romanticismo (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti).

A fine concerto si potrà degustare gratuitamente una selezione di vini rosé italiani e gli ottimi vini bianchi e rossi del territorio messi a disposizione del Comitato locale Fiera Vini.

A Palazzolo dello Stella.

A Palazzolo dello Stella appuntamento insieme al Comune nella magica cornice del porticciolo sul fiume Stella, il più importante fiume di risorgiva ed inestimabile gemma naturalistica.

Le Cantine partecipanti sono Ca Modeano, Mr Bio Wine, Terra Musa, Ghenda Fausto, Vini La Cricca, Forchi, Micossi. Stand gastronomici della Pro Loco ProPalazzolo, Antica osteria Ai tubi, Il crudo itinerante, azienda agricola Bosco del Becco e azienda agricola L’Orto di Anny. In più stand espositivo con le eccellenze de La Bottega di Nonna Rosa. Allietamento musicale a cura di N’Jazz ensemble.

A San Quirino.

A San Quirino un evento che unisce il vino di sei aziende vinicole del territorio comunale, la musica e l’osservazione delle stelle. Durante la manifestazione saranno proposti i vini delle cantine locali: I Vini di Piera, l’Azienda Agricola Monica Vettor, l’Azienda Agricola Russolo Rino, i Vini Maman, il Podere Gelisi Antonio e l’Azienda Agricola Borgo delle Rose. I calici di vino saranno degustati con accompagnamento di piatti a base di carne, pesce o vegetariani appositamente preparati dalla Pro Loco di San Quirino. L’appuntamento è al Parco Brolo, dalle ore 19 e 30 alle ore 23 e 30.

Ad allietare la serata, il concerto swing “L’acme del buonumore” con Francesca Ziroldo (soprano), Serena Fontanel (mezzosoprano), Caterina Cesca (contralto), Nicola Milan (fisarmonica), Matteo Sgobino (chitarra e voce), Lorenzo Marcolina (clarinetto), Alessandro Turchet (contrabbasso), Jacopo Zanette (batteria). Un viaggio sonoro che ripercorre la storia dello swing attraverso le canzoni più famose che hanno segnato un’epoca. Produzione Le Dive e I Mascalzoni dello swing. Proposto dall’Associazione culturale Madame Rebinè. Dalle ore 21 sarà possibile osservare le stelle con l’Associazione Sacilese di Astronomia Aps.

Il programma di Calici di Stelle.

Si partirà il 28 luglio a Corno di Rosazzo in Villa Nachini Cabassi, il 29 Palazzolo dello Stella al Porticciolo in via Ponte Grande, il 30 San Quirino in Parco Brolo e il 31 Torreano al Parco dello Scalpellino. Ad agosto il resto degli appuntamenti: il 1 agosto Latisana alla Piazzetta Imbarcadero – Aprilia Marittima; il 3 Casarsa della Delizia a Versutta e San Giovanni al Natisone nel Parco di Villa de Brandis; il 4 Duino Aurisina-Devin Nabrežina all’Infopoint PromoTurismoFVG – Sistiana, Manzano in Abbazia di Rosazzo; San Giorgio della Richinvelda al VCR Research Center – Rauscedo; Sequals in Villa Carnera; 5 Pocenia a Villa Caratti – Paradiso; 7 Premariacco in Braida Copetti; 9 Buttrio in Villa di Toppo-Florio; San Vito al Tagliamento in Piazza del Popolo; 10 Bertiolo all’Antico Borgo di Sterpo, Cormòns nei Giardini di Palazzo Locatelli, Latisana in Piazza Indipendenza; 11 e 12 Aquileia in Piazza Capitolo; 11 Gradisca d’Isonzo in Corte Marco d’Aviano, Povoletto in Villa Pitotti, Sesto al Reghena in Corte Palazzo Burovich, Sgonico-Zgonik in Località Sales; 13 Prepotto – Dolegna del Collio nel Centro di Prepotto; 17 Camino al Tagliamento in Casa Liani.