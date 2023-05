Cambio ai vertici della Polizia Postale del Friuli Venezia Giulia

Dopo 4 anni cambiano i vertici del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazione del Friuli Venezia Giulia.

L’attuale Dirigente Manuela De Giorgi assumerà infatti dal 15 maggio p.v. l’incarico di Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni del Piemonte e della Valle d’Aosta mentre Nicolò Toresini da attuale Vice Dirigente del COSC FVG assumerà da oggi l’incarico di Dirigente della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Brescia. La dott.ssa Manuela De Giorgi sarà avvicendata da Maria Cristina Fagone Buscimese proveniente dalla Questura di Forlì Cesena.

Gli obiettivi raggiunti.

Durante questi 4 anni sono stati raggiunti importanti obiettivi sia dal punto di vista della repressione con operazioni di rilievo anche internazionale che della prevenzione con l’impegno costante a fianco della cittadinanza e soprattutto dei giovani e delle scuole. A titolo esemplificativo si ricordano le operazioni Dream Earnings contro il falso trading online, Free Angels contro le pratiche di anoressia-bulimia che affliggono sempre più ragazze giovanissime, le operazioni WebOscuro, Luna, Pepito che hanno consentito di smantellare reti di pedofili.

Sono stati firmati anche Protocolli con nuove collaborazioni con Enti e Istituzioni che gestiscono settori di rilevanza strategica al fine di creare un sistema di security sempre più efficace, in grado di aumentare la sicurezza e la resilienza del sistema paese e supportare i target vittime di attacco informatico con il costante collegamento anche con il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle Infrastrutture Critiche di Roma. La Polizia Postale il giorno 11 maggio festeggerà i suoi 25 anni ed è in fase di riorganizzazione con l’istituzione dei 18 Centri Operativi Nazionali che operano in costante raccordo con il Centro al fine di rispondere in modo sempre più performante all’evoluzione della tecnologia e alle nuove esigenze di sicurezza cibernetica.