L’appuntamento con Cantine Aperte in Friuli Venezia Giulia.

In Friuli Venezia Giulia torna uno degli eventi enogastronomici più attesi dell’anno: Cantine Aperte, che si terrà sabato 25 e domenica 26 maggio 2024. Un’opportunità unica per immergersi nel mondo della viticoltura friulana, scoprendo i segreti e le storie dietro alcuni dei vini più pregiati d’Italia.

Durante il weekend di Cantine Aperte, gli appassionati di vino avranno l’opportunità di degustare una vasta gamma di eccellenti vini regionali direttamente nelle cantine dove vengono prodotti. Ogni sorso sarà un viaggio attraverso la storia e la passione dei viticoltori locali, che con il loro paziente lavoro hanno reso il Friuli Venezia Giulia un territorio d’eccellenza nel panorama enologico italiano.

Le iniziative.

Le cantine partecipanti all’iniziativa offriranno un ricco programma di attività per tutti i gusti. Tra gli eventi, “A Cena con il Vignaiolo” permetterà di vivere un’esperienza culinaria unica, cenando con i produttori di vino e ascoltando direttamente da loro le storie e le tradizioni legate ai loro vigneti. Un altro appuntamento imperdibile è il “Piatto Cantine Aperte”, dove i visitatori potranno assaporare piatti tipici della cucina friulana, abbinati ai vini locali per un’esperienza gastronomica completa. Per chi desidera prolungare la propria permanenza e godere appieno dell’atmosfera unica del territorio, le cantine del Buon Dormire offriranno la possibilità di pernottare in strutture suggestive, circondate dai vigneti.

Le cantine aderenti.

Sono tantissime le strutture aderenti a Cantine Aperte 2024. Per vedere l’elenco completo e pianificare al meglio la propria visita, è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento qui di seguito: