“A Capodanno esplodi di gioia”: il messaggio dei Vigili del fuoco per festeggiare in sicurezza

“A Capodanno esplodi di gioia”. E’ questo il messaggio dei Vigili del fuoco in queste ultime ore del 2024: festeggiare sì, ma in sicurezza.



“Pensaci se usare fuochi d’artificio per festeggiare. Pensa ai rischi per te e per gli altri, pensa alla paura che metti agli animali domestici. Consapevole di ciò, se vuoi farlo con i fuochi d’artificio, usa quelli legali e non li indirizzare verso persone, animali, abitazioni, bidoni dell’immondizia“, raccomandano i Vigili del fuoco.

I fuochi artificiali se non utilizzati correttamente possono causare danni irreparabili. Acquistare solo prodotti certificati e legali, leggere con attenzione le istruzioni e maneggiarli con estrema cautela sono passi fondamentali per ridurre i rischi. L’improvvisazione o l’uso di prodotti illegali sono le principali cause di incidenti, spesso evitabili con un minimo di consapevolezza.

Gli Animali Domestici

Non bisogna dimenticare che i festeggiamenti rumorosi possono essere un incubo per gli animali domestici. I rumori forti dei petardi e dei fuochi d’artificio provocano in loro paura, disorientamento e, nei casi più gravi, possono portare a incidenti, fughe improvvise o addirittura arresti cardiaci. Proteggere i nostri amici a quattro zampe significa limitare l’uso dei fuochi d’artificio nelle vicinanze di abitazioni e aree frequentate da animali.

I consigli per Festeggiare in sicurezza

I Vigili del Fuoco ricordano alcune semplici regole per un Capodanno sicuro: