Dote finanziaria per l’autonomia dei giovani: cos’è e come funziona.

La Cassa Rurale FVG, punto di riferimento per il credito cooperativo con sede a Gorizia e operante nelle provincie di Gorizia, Udine e Trieste, ha ufficialmente aderito alla “Dote finanziaria per l’autonomia dei giovani”, la nuova misura promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia per il 2025. L’iniziativa mira a sostenere la creazione di nuovi nuclei familiari e incentivare l’autonomia delle giovani coppie, con particolare attenzione alla natalità e al rafforzamento del tessuto sociale locale.

L’ingresso della Cassa Rurale FVG nella rete di istituti aderenti alla misura rappresenta un ulteriore passo nella direzione di un’economia mutualistica e solidale. “Abbiamo accolto con entusiasmo questa opportunità – commenta il presidente Tiziano Portelli – perché rappresenta concretamente la nostra missione: accompagnare i giovani nei passaggi cruciali della loro vita e contribuire attivamente allo sviluppo del territorio“.

I requisiti e come funziona.

Possono accedere alla misura le coppie che rispettano determinati requisiti, tra cui: almeno uno dei due componenti deve avere meno di 36 anni, entrambi devono essere residenti in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi continuativi, la famiglia anagrafica deve essersi costituita da non più di 12 mesi (con convivenza registrata o matrimonio), e l’ISEE del nucleo non deve superare i 35.000 euro.

Grazie a questa convenzione, le giovani coppie residenti in Friuli Venezia Giulia possono accedere a finanziamenti agevolati fino a 30.000 euro, da estinguere in un periodo massimo di 5 anni, senza necessità di garanzie ipotecarie. Un sostegno pensato per facilitare l’avvio della vita indipendente, l’acquisto della prima casa o la copertura delle spese iniziali legate alla convivenza e alla genitorialità.

Ulteriore elemento distintivo della misura è l’incentivo aggiuntivo previsto in caso di nascita o adozione di figli durante il periodo del finanziamento. Alla nascita (o adozione) del primo figlio, la Regione interviene con un contributo fino a 15.000 euro per abbattere la quota capitale residua. Se arriva un secondo figlio, il debito residuo viene azzerato: una misura fortemente simbolica e concreta al tempo stesso, che premia la scelta di mettere radici.

Chi desidera maggiori informazioni o vuole presentare la propria domanda può rivolgersi alle filiali della Cassa Rurale FVG presenti sul territorio o consultare la sezione dedicata del sito della Regione Friuli Venezia Giulia. Con questa adesione, la Cassa Rurale FVG rinnova il suo impegno a fianco dei cittadini, confermandosi banca del territorio, della comunità e anche dei giovani.