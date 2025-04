Trieste la migliore, Pordenone la peggiore: la classifica del clima nelle città del Fvg

La classifica del clima nelle città del Friuli Venezia Giulia.

La città col clima migliore in Italia è Bari; in Friuli Venezia Giulia è Trieste: a dirlo è l’Indice del Clima 2025 del Sole 24 Ore, l’indagine che misura la qualità del clima nei 107 capoluoghi italiani, sulla base di 15 parametri validati da 3bmeteo.

Soleggiamento, giorni di pioggia, temperature ed eventi estremi: come se la cavano le città del Friuli Venezia Giulia? Se il capoluogo regionale è nella parte alta della classifica e Gorizia verso la metà, peggio va a Udine e, soprattutto a Pordenone.

Il clima delle città del Friuli.

Partiamo, appunto, da Trieste che risulta settima a livello italiano per la godibilità del clima: è prima per brezza estiva, terza per escursione termica e quarta per umidità relativa. Male, ovviamente, per raffiche di vento: è ultima per i troppi giorni di vento con raffiche superiori ai 30 nodi.

Al secondo posto regionale, e 41° nazionale, si trova Gorizia che guadagna il piazzamento migliore per la percentuale di giorni consecutivi senza pioggia: è ottava in Italia. Vanta poi un 16° posto per umidità relativa. Le criticità invece riguardano gli indicatori relativi a precipitazioni estreme (83°), ore di sole al giorno (89°) e intensità pluviometrica, ossia l’accumulo medio per ciascun giorno piovoso (93°).

Tocca poi a Udine, 63° a livello italiano: a pesare, in negativo, sono le poche ore di sole al giorno (101°), le precipitazioni estreme, ossia i giorni con accumulo di pioggia superiori ai 40mm per fascia esaoriaria (101°) e l’intensità pluviometrica, ossia l’accumulo medio (in mm) per ciascun giorno piovoso (102°). Meglio invece per umidità relativa (8°) e per la percentuale di giorni consecutivi senza pioggia (9°).

Pordenone, infine, è il fanalino di coda regionale e 72° a livello nazionale: i piazzamenti migliori sono un 11° posto per quanto riguarda la percentuale giorni consecutivi senza pioggia e un 15° posto per l’umidità relativa. Male invece per le ore di sole al giorno (94°), la circolazione dell’aria (93°), le precipitazioni estreme (93°) e l’intensità pluviometrica (99°).