Livello di Benessere: il Friuli Venezia Giulia tra le regioni migliori in Italia

La classifica sul livello di benessere in Italia.

Il Friuli Venezia Giulia si piazza al top nella classifica italiana per il livello di benessere, secondo il rapporto BES (Benessere equo e sostenibile) dei territori, diffuso dall’Istat. Lo studio analizza il profilo delle province italiane su 11 indicatori chiave del benessere.

Un primato nel panorama italiano

Il rapporto rivela che il 62,7% degli indicatori provinciali del FVG si colloca nelle classi di benessere “alta” e “medio-alta”, una percentuale superiore alla media nazionale del 41,8%. Parallelamente, solo il 16,3% degli indicatori rientra nelle classi “bassa” e “medio-bassa”, contro il 35,6% dell’Italia nel complesso. Questo posiziona il Friuli Venezia Giulia ai vertici della classifica nazionale, superato solo dal Trentino-Alto Adige in alcune aree specifiche.

Una delle peculiarità del Friuli Venezia Giulia è la distribuzione omogenea del benessere tra le sue province. Non emergono grandi differenze territoriali: tutte presentano profili equilibrati e positivi.

Gli indicatori.

Tra gli indicatori analizzati, il Friuli Venezia Giulia brilla nel Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, con tutte le sotto sezioni nelle classi di benessere alta e medio-alta. Anche nel campo della Salute, la regione si posiziona in linea o al di sopra della media nazionale.

Nel dominio del Benessere economico, nessuna provincia cade nelle classi bassa o medio-bassa, ma la percentuale degli indicatori nelle due classi più elevate scende al 75%. Trieste guida il gruppo con i valori economici più alti, mentre Pordenone presenta il reddito medio più elevato (20.600 euro). Tuttavia, la regione resta leggermente sotto i livelli di reddito del Nord-est, con una madia di 20.200 euro rispetto ai 20.500 euro della macroarea.

Di Bert: “I risultati positivi confermano il buon operato”.

Soddisfatto per i risultati del report anche il capogruppo in Consiglio regionale di Fedriga presidente, Mauro Di Bert.



“Livelli di benessere economico, sociale e ambientale, istruzione e formazione, sicurezza, lavoro e conciliazione dei tempi di vita tra i più alti d’Italia, con un Friuli Venezia Giulia che eccelle per tutta una serie di buoni risultati secondo il rapporto sul benessere equo sostenibile diffuso ieri dall’Istat – spiega Di Bert – . Risultati che ci danno la conferma del buon operato di questa Amministrazione regionale, dimostrando il livello di gradimento dei cittadini a fronte di precise scelte programmatorie, evidentemente efficaci“.

“Come si legge nel rapporto dell’Istat – prosegue Di Bert – il Friuli Venezia Giulia presenta livelli elevati di benessere rispetto al complesso delle province italiane, raggiungendo nel 62,7% delle misure le classi di valutazione alta e medio-alta, di gran lunga superiore al livello nazionale, che si ferma al 41,8%”.

“Su alcuni degli indicatori alla base del rapporto – conclude l’esponente di maggioranza – l’Istat ha effettuato un confronto a livello europeo e in alcuni di questi indicatori il Friuli Venezia Giulia presenta risultati migliori della media delle regioni europee”.