Il convegno su giustizia riparativa e di comunità in Fvg.

Si terrà domani, sabato 16 ottobre, il primo convegno che vede coinvolti soggetti pubblici e del Terzo settore rispetto alla giustizia riparativa e di comunità. L’appuntamento è promosso in modalità online. Perché affrontare questo tema?

Con il termine “giustizia di comunità” si fa riferimento a quel sistema di sanzioni e misure che mantengono gli imputati o gli autori di reato nella comunità e che implicano alcune restrizioni alla libertà personale degli stessi, attraverso l’imposizione di condizioni e/o obblighi.

Tali misure vengono adottate da un’autorità giudiziaria prima o in luogo di una decisione su una sanzione, oppure possono costituire una modalità di esecuzione della pena detentiva fuori dal carcere. Il presupposto della giustizia di comunità è che le misure penali svolte in ambiente esterno al carcere possano contribuire in modo efficace alla riabilitazione dell’autore di reato e alla sicurezza della collettività.

Puntando sul confronto diretto tra vittima, reo e comunità di riferimento, il modello riparativo lancia la significativa sfida di “superare la logica del castigo”, muovendo da una lettura nuova del fenomeno criminoso inteso soprattutto come un conflitto che provoca una vera e propria rottura del patto sociale. In questa ottica, l’evento in programma mira ad offrire uno sguardo più approfondito sui principi, sulle dinamiche e sugli intrecci operativi tra queste due dimensioni, mettendo a confronto organismi territoriali, Enti del Terzo Settore e mondo istituzionale della Giustizia, nel tentativo di fornire ulteriori strumenti utili al raggiungimento di un equilibrio sociale in cui sia fondamentale come obiettivo la sicurezza, il reinserimento sociale, la responsabilizzazione dell’autore del reato e la “pace sociale tra vittima e reo”.

L’evento, che prenderà il via alle 8.45, è organizzato dal Csv (Centro servizi volontariato) del Friuli Venezia Giulia. Gli enti co-organizzatori dell’evento sono: Regione Friuli Venezia Giulia, Ministero della Giustizia – Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige/Südtirol, Ministero della Giustizia – Centro per la Giustizia Minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Ordine Assistenti Sociali FVG, Forum Terzo Settore FVG, Ordine degli Avvocati di Udine, Odine degli avvocati di Gorizia, Ordine degli Avvocati di Pordenone, Ordine degli avvocati di Trieste, ICARO – Associazione Volontariato Penitenziario, Conferenza Regionale Volontariato Giustizia FVG ed il Centro Servizi del Volontariato del Friuli Venezia Giulia.

Per info e iscrizioni: https://www.csvfvg.it/convegno-giustizia-riparativa-e-di-comunita/

