Scompaiono bancomat e filiali: 65 mila friulani non hanno uno sportello dove abitano

La desertificazione bancaria in Friuli.

Sempre meno bancomat, sempre meno filiali: la desertificazione bancaria è un fenomeno in aumento e tra le regioni più colpite c’è anche il Friuli Venezia Giulia. Non è solo un problema di perdita di posti di lavoro, ma anche di impoverimento delle comunità e di disagio per i cittadini, soprattutto gli anziani, costretti a spostarsi per le incombenze.

Stando ai dati di First Cisl, nei primi sei mesi del 2024, hanno chiuso in Italia altre 163 sportelli: le regioni più colpite sono Molise (-1,3%), Veneto (-1,2%), Friuli Venezia Giulia e Lazio (-1 %), Campania e Toscana (-0,8%). Di contro, l’uso dell‘internet banking in Italia rimane più basso che nel resto dell’Ue: è utilizzato solo dal 51,5% degli utenti contro il 63,9% della media europea.

Complessivamente, secondo il report Fiba First Cisl, al 30 giugno 2024 il 41,7% dei Comuni in Italia è senza sportello (pari a quasi 4,5 milioni di persone), un ulteriore 30% ne ha solo uno (circa 6 milioni di persone).

Venendo ai dati del Friuli Venezia Giulia, da noi i Comuni senza sportello sono pari a circa un terzo del complessivo, il 31,6% mentre un ulteriore 30,2% è a rischio perché ne ha solo uno; 65mila persone non hanno nemmeno una banca nel paese in cui vivono e a questo si aggiungono quasi 4mila aziende che non hanno uno sportello nel luogo in cui hanno sede. Altre 146mila (e 9.100 imprese), invece, abitano in Comuni con un solo sportello, e sono quindi a rischio.

Un fenomeno, quello della desertificazione bancaria, che è in aumento in particolare dal 2015: il 12 % dei Comuni, infatti, è rimasto privo di sportelli da quell’anno a ora, anche se comunque, il Fvg è ancora sopra la media nazionale per quanto riguarda il numero di sportelli ogni 100mila abitanti: 48 contro 34. Da rilevare che nella nostra regione è superiore alla media anche la percentuale di chi usa l’internet banking (in Fvg il 57% contro la media del 51).

E se si pensa che il fenomeno colpisca solo i piccoli Comuni montani, è un errore: nell’elenco di quelli privi di banche, ci sono ad esempio anche Magnano in Riviera e Cassacco mentre in quelli che ne hanno solo uno troviamo Pagnacco, Pradamano e Sesto al Reghena, solo per citarne alcuni.